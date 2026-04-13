Fallecen más de 100 personas en Nigeria

Más de cien personas murieron en un ataque aéreo llevado a cabo por aviones militares de Nigeria en un mercado del noreste del país, anunció este domingo la organización Amnistía Internacional (AI).

“Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque aéreo militar que causó la muerte de más de cien personas en Jalli Futchimiram Geidam, en el área de Gobierno local de Geidam, en el estado de Yobe”, señaló la oficina nigeriana de AI en la red social X.

Según AI, testigos de los hechos afirmaron que tres aviones militares bombardearon un mercado ayer, mientras el hospital general de Geidam ha recibido hasta el momento 35 personas con heridas graves.

“Los ataques aéreos no constituyen un método legítimo de aplicación de la ley bajo ningún concepto. Este uso imprudente de la fuerza letal es ilegal”, añadió AI.

La ONG exigió a las autoridades nigerianas que investiguen el incidente “de forma inmediata e imparcial” y garanticen que los supuestos responsables “rinden cuentas”.