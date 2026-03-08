Falso que AMLO esté internado: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, desmintió las afirmaciones hechas en redes sociales sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comentaba que habría estado internado en el Hospital Central Militar.

“Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news”, escribió Ignacio Mier en su cuenta de X.

Al final de la reunión del Consejo Nacional de Morena, comenzó a circular la versión de que, debido a una afección cardiaca, el exmandatario habría sido hospitalizado en la Ciudad de México.

Ahí, varios liderazgos de Morena dijeron a El Universal desconocer dicha información; pero negaron que el expresidente haya estado delicado de salud en los últimos días.