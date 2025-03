Falta capacitación sobre ciberseguridad en México

De acuerdo con especialistas, existe una gran preocupación por la seguridad de la información, por lo que es importante valorar la ciberseguridad, disciplina que evoluciona con la tecnología.

Estos expertos señalan que cada 39 segundos ocurre un ciberataque a nivel global y estiman que este año los ingresos de la ciberdelincuencia representan 10.5 billones de dólares.

Encuentro

Durante el foro de Liderazgo sobre Ciberseguridad y AI, organizado por Universae México, el presidente de la Mesa de Ciberseguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Héctor Méndez Olivares, comentó que el crimen organizado en ciberataques ha crecido más que el narcotráfico, por lo que las empresas deben poner más atención al desarrollo de las áreas y departamentos de tecnologías de la información.

“La inteligencia artificial ha crecido a pasos acelerados y en México no sabemos aplicarla, no hay concientización y no se saben identificar los riesgos que existen frente a los ciberataques. En este momento hay que ser proactivos y pensar en lo que puede pasar”, señaló.

Se estima que 95 % de las brechas de ciberseguridad son ocasionadas por errores humanos, en los que se incluyen los procedimientos dentro de la infraestructura de las empresas, poniendo en evidencia la ausencia de capacitación frente al avance de la tecnología de la ciberdelincuencia, permitiendo la amenaza a la filtración de datos, el ransomware, el phishing y los ataques a dispositivos de TI.

IA

A su vez, Fabián Laurence Cárdenas Leonel, asesor de la Policía Nacional de Colombia, reconoció que el mundo ha cambiado abruptamente en materia de IA y ciberataques, por lo que es importante establecer acciones claras en actualización, concienciación y resiliencia, pues hay dos realidades: quienes están atrasados y quienes están actualizados.

Para los expertos, en Latinoamérica existe un rezago en términos de tecnologías de la información, puesto que la ciberseguridad se ve como un gasto, pero representa una inversión para la protección de datos.