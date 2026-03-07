Falta mucho por erradicar violencia contra mujeres

Aun cuando se ha afianzado el papel de las mujeres en la toma decisiones de nuestro país y las brechas de desigualdad se han ido acortando, falta mucho por hacer para erradicar la violencia, el acoso y la discriminación en su contra, afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra.

Al participar en la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, organizada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), indicó que hoy las mujeres tienen mayor participación en puestos de decisión, gracias a que es un hecho la paridad de género tanto en el Poder Ejecutivo Federal como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y en la propia CNDH.

Aseguró que actualmente se vive un proceso que cambiará el rumbo de México y el papel de las mujeres en nuestra sociedad, porque no solo serán parte de fuerzas productivas, “sino que también dirigiremos esta nación hacia horizontes que nuestras madres y abuelas imaginaron pero que parecían imposibles”.

Dijo que la presencia de una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo federal no es la culminación de nuestra lucha, sino el comienzo de una nueva etapa, lo que obliga a las mujeres a estar alertas para que esto signifique también la transformación radical de las instituciones del Estado, además del combate y erradicación de todos y cada uno de paradigmas del pasado.