Familiares de desaparecidos rechazan informe

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras independientes rechazaron el informe que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, donde aseguró que el Gobierno de México solo cuenta con datos suficientes de 43 mil 128 personas y realizar su búsqueda, aún cuando se contabilizan más de 132 mil desapariciones.

“Manifestamos nuestra total indignación. No somos 43 mil, nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra. El gobierno insiste en posicionar la cifra de 43 mil 128 personas, como el nuevo número de personas desaparecidas, controlando los más de 132 mil registros que el propio Estado ha reconocido. Reducir la crisis a una tercera parte de su tamaño real no es un avance; por el contrario, es un retroceso, y todavía más: es una segunda desaparición”, acusaron.

Durante la colocación del Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, activistas y madres se pronunciaron ante la reinterpretación de cifras por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

“No aceptamos las cifras de escritorio, este informe es en realidad un intento de rasurar el valor de personas desaparecidas y minimizar la tragedia humanitaria que vivimos. (…) Señala que la mayoría de las desapariciones son ausencias voluntarias, la realidad es muy distinta, y nosotros lo vivimos en carne propia”, expresaron.

Buscadoras reprocharon que el gobierno pretende solo tomar en cuenta aquellos registros que tienen carpetas de investigación, sin embargo, muchas veces las familias no presentan denuncias por el miedo y la desconfianza que les provocan las instituciones y autoridades estatales.

Señaló que las deficiencias del registro no son culpa de los familiares, sino responsabilidad de las autoridades, que desde la creación del Registro Nacional debieron llenar la información de manera adecuada y actuar de inmediato. Además, dijo que la existencia de un expediente no garantiza el seguimiento para encontrar a sus seres queridos.

Causa en Común acusa opacidad en registro

La organización civil Causa en Común advirtió que la reciente “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) evidencia la precariedad de la información oficial y la debilidad de las instituciones encargadas de documentar la crisis de desapariciones en México.

En un comunicado, expresó que a ocho años de la Ley General en Materia de Desaparición, el país sigue sin contar con un balance confiable y verificable del total de personas desaparecidas.

Causa en Común señaló que el registro es un instrumento inaccesible, sin reglas claras y sin mecanismos independientes de verificación, lo que impide validar la consistencia de los datos. Además, cuestionó que indicios administrativos sean utilizados para descartar desapariciones o que la falta de información derive en la exclusión de casos.

Subrayó que la crisis de desapariciones no puede tratarse como un problema mediático, sino como una responsabilidad del Estado para esclarecer los hechos y atender a las víctimas.