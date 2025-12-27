Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a la Basílica

En el marco de la 135 Acción Global por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, padres y madres de los estudiantes realizaron una caminata de la Glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe para exigir la aparición con vida de sus hijos y para renovar la fe y la esperanza para continuar su lucha y dar con su paradero.

En punto de las 11:00 horas, los contingentes comenzaron a concentrarse en la Calzada de Guadalupe, donde demandaron al gobierno mexicano la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, y de José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla en Iguala, Guerrero, asilado en Estados Unidos.

Además, pidieron la entrega de los 800 folios faltantes de la investigación en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la disposición del gobierno federal para entregar información que coadyuve a esclarecer el caso.

Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, expresó que acudieron a la Basílica de Guadalupe, “porque necesitamos renovar la fe, la esperanza, las energías que hemos desgastado a lo largo de estos once años”.

A un año del inicio de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ortega reconoció la apertura del gobierno para continuar con las mesas de trabajo, sin embargo, reprochó que “no ha habido avances importantes”.

Nos han llevado con pura mentira

Juan Pablo Hernández, padre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, exigió la presentación con vida de su hijo y acusó que “los gobiernos nos han llevado con pura mentira, desde Enrique Peña Nieto, él es el culpable y se esconde”.

“No nos quieren dar ninguna respuesta. Los expertos argentinos nos estaban apoyando, pero los sacaron y ya no les quisieron dar más papeles. Ellos eran los que estaban llegando a la verdad, pero no los quieren porque como los culpables son grandes funcionarios no quieren que caigan y se sepa la verdad”, abundó.

Él asistió a la Basílica a pedirle a la Virgen de Guadalupe que “nuestros hijos estén bien, donde quiera que estén, que los tengan, que no los entreguen, porque ya es mucho sufrimiento para nosotros. Ellos saben dónde están”.

Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista desaparecido Cristian Alfonso Reyes Telumbre, visitó la Basílica de Guadalupe para fortalecer la esperanza y para que “el gobierno vea que no hemos olvidado la lucha, que seguimos de pie, siempre al pendiente y exigiendo justicia”.

“Vine a pedir fortaleza para seguir adelante y que le abra el corazón a la presidenta para que tenga más voluntad de continuar con las investigaciones, que nos diga la verdad y nos ayude a dar con el paradero de nuestros hijos”, externó.

Con respecto a las reuniones que han sostenido con Sheinbaum Pardo criticó que “nada más se han dado vueltas (…) Estamos patinando en lo mismo, porque ella no va a dejar que los expertos sigan con la investigación”.