Familiares de niños con cáncer denuncian a “Andy” y Amílcar Olán

Familiares de niños con cáncer presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, y Jorge Amílcar Olán Aparicio, por su presunta responsabilidad en el desabasto de medicamentos y de operar una red de contratos irregulares en el sector salud.

Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, acusó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su amigo de los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

Rivas Bastidas aseguró que cuenta con pruebas contra “Andy” y sus prestanombres que se beneficiaron en la simulación de compra de medicamentos, que provocaron el desabasto en diferentes hospitales del país.