Familiares de víctimas protestan frente a FGE

A casi dos meses de que fueran encontrados los 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud, familiares de posibles víctimas siguen realizando acciones para exigir justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El colectivo Memoria Verdad y Justicia realizó durante el sábado un tendedero de carta abierta, en la explanada de la FGE en esta frontera, donde los familiares de posibles víctimas del crematorio manifestaron su sentir ante esta situación. En el acto los familiares de los posibles afectados, expresaron su descontento por el caso, en donde aseguran cremaron a sus familiares, pero les entregaron arena o algo que no es la ceniza de sus muertos.

“Es algo muy triste, mi familiar murió en el 2023 y su funeral fue en la funeraria Del Carmen (una de las implicadas en el caso del crematorio). Cuando mi hijo murió me dijeron que había sido cremado en El Paso, pero cuando yo me enteré de eso, comencé a buscar papeles y no me dieron nada que comprobara que mi hijo fue cremado allá”, expresó una de las afectadas.

Por su parte, Pedro Ruiz Hernández, quien es familiar de Gabriel Ruiz Tarango, aseguró que la FGE ha puesto trabas y un muro muy grande para que se les entreguen los cuerpos de sus familiares que fueron encontrados en el crematorio. “Fiscalía está poniendo muchas trabas para que entreguen estos cuerpos a las familias a mí y a todos. Nos salen con evasivas de que está en proceso un documento y nos salen con evasivas y en ocasiones ni nos quieren recibir”, aseguró Ruiz Hernández.

Los familiares llevaron algunas imágenes de sus difuntos y que creen que forman parte de los 386 cuerpos encontrados hace casi dos meses en el crematorio Plenitud, esto como parte de las acciones que ha realizado este colectivo que se formó también con la intención de alzar la voz contra la FGE y demás autoridades.Otros asistentes aseguraron que al sacar las cenizas de sus familiares se trata de cemento con piedras o posiblemente arena, por lo cual la exigencia de ellos es que se haga justicia, que se analicen las cenizas entregadas o se les ayude a saber dónde quedó su familiar.