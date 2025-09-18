Familiares de víctimas reclaman a gasera

A una semana de la tragedia en el puente de La Concordia, que ha dejado hasta ahora 20 personas fallecidas y 31 hospitalizados graves, la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, no se ha acercado con los familiares de las víctimas para apoyarlos.

Adrián Daniel Acevedo relató que su hermano, Erik Vicente, conducía un microbús y se dirigía al paradero de Santa Martha el pasado 10 de septiembre cuando fue alcanzado por el fuego. Su estado de salud es muy grave, pues tiene quemaduras en el 100 % de su cuerpo. “Nos dicen que está grave, en estado crítico y nos dan pocas esperanzas de vida”.

Precisó que hasta ahora la empresa gasera no se ha acercado con ellos para ofrecerles su apoyo.

Subrayó que como familia están perdiendo ingresos y, hasta ahora, no han recibido ningún apoyo de Transportadora Silza.

A una semana de la tragedia, comentó que todavía parece difícil de creer lo que sucedió.

El martes, Evelia Salud Jaurrieta, hermana de María, quien viajaba precisamente en el microbús que conducía Erik Acevedo, coincidió en que no ha habido acercamientos con la empresa gasera.

María es la mujer que se observa en un video bajando de un microbús el día de la tragedia, a pesar de que corrió con fuerza, la onda expansiva la alcanzó y actualmente se encuentra en coma.

Crearán “Comité de Solidaridad”

Por su parte, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció un Comité de solidaridad con las víctimas, que reciba y administre las donaciones y aportaciones para las familias de los afectados.

La mandataria detalló que este Comité estará conformado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cruz Roja, la sociedad civil, empresarios, entre otras personas.

Brugada Molina aseveró que en este caso se está exigiendo “la reparación integral del daño” en cada uno de los casos de gente que resultó afectada por la explosión del pasado 10 de septiembre.