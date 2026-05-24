Familias del crematorio Plenitud protestan en FGE

A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos sin vida y apilados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia.

Este sábado, el colectivo Memoria Dignidad y Justicia realizó una manifestación y renovaron un mural que se había instalado meses atrás en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta localidad.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, se trata de un acto de memoria, justicia y solidaridad, por lo cual realizaron un paste-up en memoria de las 386 personas encontradas en el crematorio.

Los manifestantes señalaron una serie de inconsistencias desde un inicio que se dio el hallazgo del crematorio el pasado 26 de junio del 2025, además de volver a manifestar su inconformidad por haber dejado libre al dueño del lugar.

“Nosotros y yo creo que toda la comunidad coincide con que hubo acuerdos económicos. Eso es lo que ha pasado en un año, una serie de omisiones e incoherencias por parte de todas las instancias involucradas”, dijo una de las asistentes a la manifestación de este día.

En la última semana se declaró prófugo al duelo del crematorio, por lo cual los familiares siguen señalando al juez Luis Eduardo Rivas Martínez por haberlo dejado en libertad, dándole así la oportunidad de esconderse.

Se prevé que los integrantes del colectivo realicen más acciones en las próximas semanas, ya que está por cumplirse un año del hallazgo del crematorio en la colonia Granjas Polo Gamboa.