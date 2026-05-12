Farías Laguna: Fui llevado a proceso sin pruebas

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece desde el 2 de septiembre del 2025 en el penal de máxima seguridad en El Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, envió una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que no se cumple ni en lo mínimo con el que tenga que haber pruebas contundentes ni documentos con base en la legislación que demuestren su culpabilidad, ni el sustento de las pruebas, que deben de ser fehacientes y contundentes.

En una carta, el vicealmirante sostuvo que esto se puede verificar en su audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 325/2025, donde se le vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de su audiencia de vinculación, donde se le exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

“Ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad”, refirió.

Farías Laguna solicitó nuevamente a la mandataria su intervención para evitar que se sigan cometiendo injusticias y arbitrariedades.

“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Marina (Semar) me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos, porque en mi caso no es así”.