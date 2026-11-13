Farías tramita nuevo amparo reclamando omisión de jueza

Manuel Roberto, uno de los dos hermanos Farías Laguna presos por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal al interior de la Marina, tramitó un nuevo amparo en el que reclama la omisión de una jueza federal de decretar el sobreseimiento del proceso penal que lo mantiene recluido en el penal del Altiplano desde septiembre de 2025.

A través de su defensa, el exvicealmirante solicitó la protección de la justicia federal al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, quien el miércoles admitió a trámite el juicio, pero no pronunció sobre la suspensión provisional por no haber sido solicitada por el exmarino, según registros judiciales consultados.

“Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, de la Constitución Federal; 1, 6, 35, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo”, resolvió el juzgador.

En su escrito de demanda, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, aseguró que el 22 de octubre pasado pidió a una juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, dejar sin efecto la causa penal 325/2025 que la Fiscalía General de la República (FGR) le inició por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Sin embargo, dicha audiencia no ha sido programada, por lo que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna presentó una demanda de amparo contra la omisión de atender su solicitud.