Farmacias han perdido 50 mdp por extorsiones este 2025

En lo que va del año, los dueños de farmacias independientes han perdido alrededor de 50 millones de pesos (mdp) derivado del pago de extorsiones, delito que ha aumentado en el oriente de la Ciudad de México (CDMX) e Iztapalapa, denunció Juvenal Becerra Orozco, líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

“Las pérdidas, como tal, no las hemos tenido cuantificadas, porque son muy irregulares, porque son multifactorial; sin embargo, haciendo un aproximado sí hemos tenido como unos 50 millones de pérdidas este año”, expuso.

Detalló que dicho delito aumentó 50 % de enero a la fecha, y las zonas más afectadas son Iztapalapa en la CDMX, Chalco en Valle de Chalco y Los Reyes Estado de México.

Abundó en que las extorsiones van desde los 10 mil y hasta el medio millón de pesos, y ha obligado a los dueños de farmacias a aplicar medidas emergentes, como ajustar el horario de servicio o la contratación de seguridad privada.

Refirió que problema afectó a las farmacias de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pero gracias a la intervención de las autoridades y el acompañamiento de Unefarm descendió este año.

Desabasto aumenta mercado ilegal

El 40 % de los medicamentos que se consumen en el país son irregulares, lo que representa un incremento de 10 % comparado con 2024, derivado del desabasto de medicamentos, señaló Becerra Orozco.

“Los factores son múltiples: el envejecimiento poblacional y la necesidad de medicamentos para padecimientos crónico degenerativos, adicional a que en el entorno digital, cada vez las personas acceden más a estas herramientas y hay una escalada de sitios web irregulares y cuentas en redes sociales que expenden medicinas sin regulación”, explicó durante el 15 Congreso Nacional de Farmacias.

Sin embargo, refirió que el desabasto de medicamentos en el sector salud también ha contribuido con el problema, y las farmacias independientes han hecho su labor para coadyuvar a que los pacientes obtengan sus tratamientos en el sector privado.

Becerra Orozco hizo un llamado a la sociedad para que no compre medicamentos en tianguis, locales sin certificación o sitios de internet sin regulación porque podrían afectar su salud.