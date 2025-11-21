Fátima Bosch es la ganadora de Miss Universo 2025

La edición 74 del certamen de belleza más grande del mundo llegó a su final este viernes 21 de noviembre para Tailandia, el país anfitrión por cuarta ocasión en la historia. Las 119 concursantes se reunieron en la Arena Impact de Bangkok para dar el último paso en su camino hacia la coronación, aunque solo una podría recibir la gran joya de manos de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, ganadora del año pasado: la corona bautizada como The Lumière de l’Infini, elaborada por Jewelmer, cuyo valor supera los cinco millones de dólares.

Una tabasqueña que llevó a México al centro del escenario mundial

Desde su llegada al país sede, Fátima se posicionó rápidamente entre las favoritas internacionales. Su carisma, su preparación integral y su conexión genuina con el público hicieron que su camino rumbo a la corona fuera sólido desde las preliminares.

Las poderosas respuestas de la mexicana

Fátima Bosch, la representante mexicana en Miss Universo, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia. Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,

“Como mujer y como Miss Universo quiero alzar la voz, porque hoy en día estamos aquí para crear el cambio y mantenernos fuertes y concisas. Somos mujeres que debemos pararnos; las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.

Su mensaje, centrado en la valentía, la sororidad y el impulso al cambio, resonó con el jurado y el público, convirtiéndose en una declaración poderosa que selló su camino hacia la corona.

Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.

“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesiV ta ser escuchada”, expresó Fátima Bosch.

México celebraun nuevo triunfo

La coronación de Fátima Bosch marca un capítulo significativo para el país, que siguió la competencia con entusiasmo desde semanas atrás. Con solo 25 años, inicia un reinado que promete estar enfocado en causas sociales, educación y empoderamiento femenino.

Mientras miles de tabasqueños sintonizaban en sus televisores, tabletas electrónicas, computadoras y teléfonos, la gran final de Miss Universo 2025, otros tantos acudieron a las plazas públicas para celebrar a lo grande, la participación de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández, como representante de México.

Al menos nueve de los 17 gobiernos municipales de Tabasco, entre ellos los de Centro, Cárdenas, Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa, Paraíso y Jonuta, dispusieron la instalación de pantallas gigantes, así como la apertura de salones y plazas públicas. Con banderas, velas, coronas y cárteles, cientos de personas al rededor del estado muestran su apoyo a la participante tabasqueña