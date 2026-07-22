Felicitan a Andy Burnham por su nombramiento

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, extendió sus felicitaciones a Andy Burnham por su nombramiento como 59 primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Comentario

Mediante X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que ambos países cuentan con una relación diplomática de 200 años, que está sustentada en “sólidos vínculos de amistad y cooperación”, la cual se ha fortalecido a lo largo del tiempo en múltiples ámbitos.

“Seguiremos trabajando para dar continuidad a nuestra colaboración y seguir fortaleciendo la relación bilateral entre México y el Reino Unido”, concluyó la dependencia a cargo de Roberto Velasco Álvarez.

Por otro lado, la embajada británica destacó este reconocimiento de México a Burnham.