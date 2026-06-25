Felicitan a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños 64

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple 64 años de edad este miércoles 24 de junio, por lo que políticos han externados sus felicitaciones a la titular del Ejecutivo federal.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, calificó a Sheinbaum Pardo como una “lideresa mundial” e inteligente.

“Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una lideresa mundial que con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de México un país más humano y justo. Le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños presidenta”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, le deseó “un año de salud, alegría y grandes satisfacciones al frente de nuestro país”: “Que siga cosechando prosperidad compartida en la Cuarta Transformación”.

Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, aseguró que “nos sentimos orgullosas y orgullosos de tener al frente de nuestra nación a una mujer honesta, humanista y profundamente comprometida con el bienestar del pueblo de México”.

“Reciba una afectuosa felicitación y un fuerte abrazo, gracias por su liderazgo y compromiso: Amor con amor se paga”, externó Ramírez en sus redes.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, le deseó a la mandataria federal salud, la alegría “y la satisfacción de seguir transformando vidas y construyendo bienestar para México”.

La presidenta comenzó su celebración en su conferencia La Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional donde le cantaron las mañanitas.