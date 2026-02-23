Felicitan a Ejército Mexicano por caída de “El Mencho”

Estados Unidos apoyó con información de Inteligencia al gobierno mexicano para la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señaló la Casa Blanca. En una publicación en X, la vocera Karoline Leavitt dijo que “Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que fue eliminado Oseguera Cervantes.

Leavitt dijo que el gobierno de Donald Trump “elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”. La portavoz calificó a “El Mencho” como un “infame narcotraficante y como “uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicano y estadounidense, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo” en Estados Unidos.

A su vez, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, felicitó a las autoridades mexicanas.

Landu detalló por medio de sus redes sociales que la muerte del capo representa un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.

“Acabo de enterarme de que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados. Es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”.

Embajadas y consulados

El gobierno británico actualizó su alerta de seguridad para México, debido a la violencia que sacude al estado de Jalisco tras la muerte de “El Mencho”.

Por su parte, la embajada de Ucrania en México publicó en X que está al tanto de la violencia en Jalisco, y recomendó a los ciudadanos ucranianos que estén en el estado mexicano mantener la calma y seguir los mensajes de las autoridades locales.

La embajada de Turquía informó que sigue de cerca los acontecimientos registrados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas, ante los recientes hechos de violencia.

La embajada de la India exhortó a sus connacionales a permanecer resguardados ante los operativos de seguridad, bloqueos carreteros y hechos delictivos registrados en distintas entidades del país.

El Ministerio de Exteriores de Guatemala señaló que la red consular en México está en alerta ante “las operaciones de seguridad que se registran en distintos puntos”.

El consulado de Argentina en México recomendó a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.