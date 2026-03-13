Felicitan a México por incautar fentanilo

La Administración de Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) felicitó al Gobierno de México a través de sus redes sociales por el operativo en Villa de Álvarez, Colima, donde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.

En un comunicado, la DEA aseguró que proveyó de información crucial a México para poder llevar a cabo la incautación y el arresto.

La agencia asegura que estas acciones “demuestran el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CJNG” y que remover a los cárteles salva “millones de vidas”.

Finalmente, dentro del comunicado, la DEA felicita al Gobierno mexicano y al “valiente personal” que realizó el operativo.