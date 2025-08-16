Felicitan a México tras la caída de 27 del CJNG

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, felicitó al Gobierno de México por la detención en Aguascalientes de 27 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción considerada de “alto riesgo” en días pasados, con la capacitación de autoridades estadounidenses.

Johnson indicó que “las naciones soberanas aliadas logran resultados” con “una fuerte colaboración”, además que se consiguen comunidades más seguras y se garantiza que los criminales enfrenten la justicia.

Recientemente, la embajada de Estados Unidos en México destacó la detención que hicieron autoridades estatales y federales de 27 personas integrantes del CJNG en Aguascalientes, en una operación que fue calificada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) como una operación de “alto riesgo”.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, retomó la publicación de la INL en la que señaló que las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de esta Oficina y del FBI “las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”.