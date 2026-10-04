Felicitan a Morena por 15 años de su fundación

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Morena por los 15 años de su fundación, el 2 de octubre de 2011 cuando se constituyó como asociación civil.

En un mensaje compartido en sus redes sociales este sábado, el mandatario cubano reiteró desde el Partido Comunista de Cuba “el compromiso de continuar profundizando los vínculos de amistad y cooperación” entre Morena y esa organización política cubana.

Diputados reciben a viceministro de Cuba

Además, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío Domínguez, fue recibido en la Cámara de Diputados por legisladoras y legisladores del Grupo de Hermandad México-Cuba.

Acompañado por el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez, el viceministro externó gratitud a la sociedad mexicana y al gobierno de México por la solidaridad y amistad que ha recibido el pueblo cubano en momentos que “Cuba vive bajo una agresión multidimensional” por parte de Estados Unidos.

Acusó ante los diputados de México “el impacto de la guerra económica despiadada” por parte del gobierno estadounidense de más de seis décadas. Aseguró que “se ha vuelto mucho más agresiva y se ha reforzado en extremo durante este año, contra todo el pueblo de Cuba y es un castigo colectivo, tipificado como una forma de genocidio contra inocentes con fines y objetivos políticos”.

Enfatizó en San Lázaro que no son daños colaterales sino “daños deliberados”.

Ratificó Fernández de Cossío Domínguez la disposición del gobierno de Díaz-Canel de dialogar con el de Donald Trump “como país soberano que somos”.

El viceministro de Cuba confirmó ante diputados la decisión de la sociedad cubana de combatir si el gobierno estadounidense decidiera utilizar la fuerza militar contra la isla.

Por su lado, diputados resaltaron la „obligación moral“ de los mexicanos de acompañar y apoyar el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su posición firme de respaldo a Cuba.