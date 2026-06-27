Felipe VI augura futuro próspero en relación

El rey Felipe VI destacó este viernes la “magnífica” relación entre España y México, a la que auguró un “futuro enormemente próspero”, un día después de su reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Como parte de su visita a México, el rey Felipe VI sostuvo un encuentro con la comunidad española en nuestro país, esto previo a asistir al partido de España contra Uruguay en Guadalajara.

“Es verdad que va mejor, las realidades de nuestra relación la representáis, muchas veces vosotros. No solo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España. De forma creciente la presencia empresarial, la presencia cultural, los intercambios de todo tipo que enriquece nuestra relación y que sin duda tienen un futuro enormemente próspero por delante.

“Es de lo que hay que hablar, sobre todo de futuro; trabajar por él, crear mejores condiciones para nuestros compatriotas acá y allá, y seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica, Hispanoamérica en ambos lados del Atlántico y todos juntos”, expresó ante la comunidad española.

Felipe VI manda mensaje de solidaridad a Venezuela

Además, desde territorio mexicano, Felipe envió un mensaje de solidaridad a Venezuela tras la catástrofe causada por los dos terremotos que han afectado al país.