Félix Salgado mantiene en duda registro para candidatura

En víspera del inicio del registro de aspirantes a competir por la Coordinación de la Defensa de la Transformación en cada uno de los 17 estados donde se renovará la gubernatura el próximo año, el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre su posible participación en este proceso.

En una transmisión en vivo en Facebook, el legislador de Morena afirmó que “hay quienes andan más preocupados que si me voy a registrar o no en esta semana que viene para coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

Dijo que acatará la decisión de Morena y del pueblo de Guerrero, y “lo que Dios diga” sobre quién será el candidato a la gubernatura, por lo que no se moverá para que lo elijan ni se peleará con nadie, pero sí continuará su lucha por el empoderamiento de las mujeres y porque los jóvenes abracen la política.