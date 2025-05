Félix Salgado niega abandono a Morena

El senador morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que respetará la prohibición del nepotismo electoral aprobado este fin de semana por el Consejo Nacional de Morena y aseguró que esta medida no estaba dedicada a él, pues “esa no es la harina de mi costal”.

En entrevista, el senador guerrerense llamó a sus compañeros de partido a acatar los resolutivos del Consejo Nacional de Morena los cuales afirmó que “nos estábamos tardando”.

El legislador guerrerense rechazó la posibilidad de salirse de Morena e irse al PT o al Partido Verde, pues afirmó que “yo soy de Morena. Yo estoy con Claudia Sheinbaum hasta el infinito”.

“Yo creo que nos estábamos tardando. Es conveniente que todos nos sometamos a lo que se ha acordado en el Consejo Nacional de Morena y ratificar que lo tenemos que cumplir tal y cual”, dijo.

“¿Usted había dicho que está muy joven, que todavía puede esperar?”, se le insistió.

“Sí, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Además, yo sé que eso no es para mí. Primero, yo no he dicho que voy, a nadie le he dicho. Por lo tanto, yo estoy desempeñando mi trabajo como senador de la República que termina en el 27”, dijo.