Félix Salgado no se descarta como candidato

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, declinó pronunciarse sobre su eventual candidatura al gobierno de Guerrero, al afirmar que, por ahora, no está inscrito en ningún proceso interno, aunque tampoco descarta participar.
“No me encarto ni me descarto, pero no soy yo el que tiene que decir o tiene que determinar o que yo esté como berrinchudo, que queriendo y que sin mí, sin mí el pueblo no es”, apuntó.
Cuestionado sobre el tema del nepotismo y si su posible candidatura para suceder a su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, encuadraría en esa figura prohibida en los estatutos de Morena, el senador Salgado Macedonio insistió en que nunca ha manifestado públicamente su intención de competir por el cargo.
Reiteró que actualmente su prioridad es su trabajo legislativo y el respaldo a su partido, en el que, aseguró, va a permanecer. “Soy un activo de Morena, estoy trabajando aquí en el Senado y estoy con Morena”, sostuvo.