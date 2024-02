José Juan Hernández Tecruceño, uno de los tres feminicidas de la niña Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada en 2015 en el municipio de Lerma, solicitó un amparo para reducir a una tercera parte la sentencia vitalicia que le fue impuesta.

Este hombre junto con otros dos le dieron más de 230 navajazos en el cuerpo y fue lapidada con piedras de 30 kilos.

Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima, el martes recordó los nueve años del asesinato de su hija, instaló sobre calles del primer cuadro de Toluca hasta llegar a Palacio de Gobierno, las siluetas color lila con las fotografías de niñas y mujeres víctimas de feminicidio, entre ellas, su hija.

Además, participó en una protesta en la que señaló las inconsistencias en el juicio en contra de los tres involucrados en el asesinato de Fátima.

Reclamó que es la segunda ocasión en que José Juan busca liberarse de la sentencia bajo el argumento de ser un padre de familia que se encontraba trabajando el día y la hora de los hechos.

Aunque indicó que con las mismas pruebas fueron sentenciados todos los involucrados que a solo 100 metros de su casa retuvieron a su hija, la violaron y le abrieron el pecho 30 centímetros.

“Mi intención es que no proceda su amparo, que no haya reducción de la sentencia del tercer feminicida de mi hija. El Poder Judicial federal y del Estado de México no pueden darle este revés a la familia de Fátima, el argumento es que ellos tienen ocho años para ampararse.

“La preocupación de nosotros son las sentencias que el Poder Judicial del Estado de México ha estado disminuyendo”, acusó.

Precisó que este hombre busca lograr la reducción a una tercera parte de la prisión vitalicia que tiene, pese a que en el momento en que cometió el crimen ya era un adulto.

Puntualizó que, el 7 de enero, José Juan ingresó el recurso de amparo en los juzgados de Lerma y esperan que sea remitido a los juzgados federales; sin embargo, resaltó que fue liberado el 8 de junio por una jueza del TSJEM, quien consideró como prueba a su favor un video de una escuela en la que presuntamente trabajaba.