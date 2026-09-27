Fenómeno de la serpiente ilumina Chichén Itzá

Uh, la diosa Luna de los mayas, el descenso de la serpiente lunar apareció este sábado en ésta legendaria zona maya siendo así uno de los fenómenos arqueoastronómicos más importantes que se registran en Mesoamérica.

“Ese acontecimiento arqueoastronómico es la versión femenina de Kukulcán solar pero cuando la Serpiente Lunar desciende en otoño simboliza el agradecimiento por las cosechas”, comentó José Antonio Keb Cetina, custodio y trabajador durante 39 años en Chichén Itzá, la más visitada de México con 2.5 millones de turistas al año.

La Serpiente Lunar también representa la dualidad de los mayas, “un principio fundamental en la cosmovisión de Mesoamérica, como el cielo y la tierra, la vida y la muerte, hombre y mujer, Sol y Luna o blanco y negro”.

El fenómeno arqueoastronómico, que Arcadio Salazar Lara descubrió hace 97 años, comenzó a las dos de la madrugada cuando los más de 20 conjuntos arquitectónicos de Chichén Itzá brillaban por el esplendor de la Luna llena.

Tras una hora, la explanada de la ciudad precolombina lucía clara, por la presencia de la diosa Luna de los mayas.

Se observó ampliamente de las 4:28 a 4:45 de la madrugada.

El fenómeno arqueoastronómico se registra dos veces al año en el Castillo de Chichén Itzá y fue promovido a nivel mundial por el arqueólogo Víctor Segovia Pinto y el astrónomo Eddie Salazar Lara.