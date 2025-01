Fentanilo en México realmente no es un problema: Claudia

En conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la campaña preventiva, nacional y permanente “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, que tiene como propósito evitar el consumo de dicha droga en las y los jóvenes, a través de la información y de la educación.

“Esta campaña tiene el objetivo de evitar el consumo (...) A nosotros nos corresponde, sí, combatir lo que tiene que ver con lo ilegal, pero también informar y educar. Primero, nos van a ayudar a medir los impactos de la campaña. Y, segundo, va a las escuelas. O sea, la idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija, y si se está acercando o no a las drogas, o pudo haber probado alguna droga; que haya comunicación en la familia y sobre todo a los jóvenes”, destacó.

Reconoció que en México no existe un problema de consumo de fentanilo, como lo hay en Estados Unidos, —donde este opioide sintético causa alrededor de 100 mil muertes al año—, dado los valores de la sociedad, el cuidado entre familias y la campaña contra esta droga, que ahora se retoma con mayor fuerza.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá, principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso, iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud”, destacó.

Por ello también presentó el primer capítulo de la miniserie Fentanilo: De la innovación farmacéutica de Janssen a un problema de salud pública global, en el cual se expone el origen de este opioide, su autorización para uso médico, así como el reconocimiento de su peligrosidad por parte de farmacéuticas y organizaciones internacionales.

Toca el tema de fideicomisos de PJ

En otro tema, Sheinbaum Pardo reveló que todavía no se reintegran a la Tesorería de la Federación (Tesofe) la totalidad de los recursos de los fideicomisos que tenía asignados el Poder Judicial (PJ).

“Tienen que restituirlos, todavía no se integran a la Tesorería, pero tienen que. Eso dice la Constitución”, comentó la mandataria a pregunta expresa.

Y sobre la reducción del presupuesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es para apoyar a los mexicanos en el extranjero, además que revisarán la “austeridad” en los Consulados.

Sheinbaum Pardo recordó que todas las Secretarías de Estado tuvieron una disminución de al menos 5 % en sus gastos de operación.

“Todos contribuyeron con un 5 %, incluida la SRE y todo lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros paisanos y paisanas es parte de ese ahorro que se generó en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo.

Claudia no ha recibido invitación para investidura de Trump

Y ante la entrada de Donald Trump el próximo 20 de enero a la Presidencia de Estados Unidos (EE.UU.), la jefa del Ejecutivo federal informó que no ha recibido invitación para la toma de protesta, pero sí la Embajada de México.

“No hemos recibido invitación, recibió invitación la Embajada mexicana en los Estados Unidos como Embajada, pero no sabemos si va a haber representantes, como jefes de Estado o no”, expresó.

Indicó que habrá comunicación entre el equipo de Trump y autoridades mexicanas cuando sean aprobados los integrantes en el Senado estadounidense.

“Desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar”, dijo.