Fernández denuncia golpeteo interno en partido guinda

Sin dar nombres, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que él y otros morenistas son víctimas de un “golpeteo interno” en su partido, Morena, lo que calificó como “delicado” ante la necesidad de mantener la unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa aclaró que de ese golpeteo no es responsable el gobernador de Tabasco, Javier May, quien tiene diferencias evidentes con el líder parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López.

“La unidad es fundamental, y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento”, advirtió.

“Alguna de ustedes me comentaba que había senadores y senadoras que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto. Yo dije, pues, que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto, lo otro es politiquería, es incorrecto”, sostuvo en conferencia.