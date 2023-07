Fernández Noroña lamenta asesinato de Hipólito Mora

Gerardo Fernández Noroña lamentó el asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de Michoacán, y envió su pésame.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) declaró que este delito no quedará impune tras declarar que una de las características de este gobierno es que detiene a todos los criminales pues no tolera la impunidad.

“Yo no lo conocí. No tuve un trato con él, pero me cayó de peso la noticia… Es una pena, la vida es efímera y todos pasaremos por ese camino, pero es lamentable la forma en que murió.

“Yo estoy cierto en que nuestro gobierno va a detener a los responsables y que no quedará impune, porque una de las características de nuestro gobierno es que de todos los crímenes que han sembrado en la opinión pública en todos han detenido a los culpables, cosa que no pasaba en el pasado”, dijo.