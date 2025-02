Luego de varios años de no militar en ningún ente político, desde que renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se afiliará a Morena el próximo martes.

Ese día, la dirigencia del partido en el poder, encabezada por su presidenta Luisa María Alcalde y su secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, acudirá a la Cámara Alta para reunirse con su grupo parlamentario e instalar módulos de afiliación y reafiliación.

En entrevista, Fernández Noroña confirmó la presencia de los líderes morenistas.

“Yo aprovecharé para afiliarme formalmente a Morena”.

-¿Y ahora por qué sí se quiere afiliar?, se le cuestionó.

-Bueno, tengo algunos planes hacia adelante y es correcto.

-¿Necesita este requisito?

-No, no es que necesite, no es que necesite.

Porque a un afiliado luego pueden decirle, “es que no es fundador”.

Fernández Noroña compitió el año pasado como una de las “corcholatas” que buscaron la candidatura presidencial y aspira a volver a compartir en 2030.