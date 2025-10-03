Ferroviarias trabajan con autoridades

Las empresas afiliadas en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) están trabajando con las autoridades por las investigaciones de huachicol fiscal a partir de los hallazgos de carrotanques que se incautaron por este delito en julio pasado, aseguró el presidente de esta agrupación, Francisco Fabila.

En el marco de la vigésima segunda edición del Expo Rail, organizado por la Asociación Fabila, señaló que el transporte de hidrocarburos en ferrocarril se ha mantenido este 2025.

“En el sector energético realmente hemos visto que se mantiene, no te puedo decir que esté disminuido, pero tampoco tenemos un incremento de volumen importante. Estamos viendo cómo continúan ingresando productos energéticos desde la frontera, pero también desde los diferentes puertos”, aseguró en entrevista.

En julio de 2025, autoridades incautaron 129 carro tanques, los cuales contenían huachicol fiscal.

La movilización de hidrocarburos por ferrocarril ha crecido en los últimos años por las mejoras e inversiones de estas empresas privadas con concesión pública federal.

A partir de este hallazgo, la Fiscalía General de la República inició investigaciones, las cuales hasta ahora no se han resuelto.