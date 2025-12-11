¡Fervor guadalupano!

Llegan peregrinaciones masivas a la BasílicaAutoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el próximo domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe.

Peregrinos provenientes de diversos estados del país arriban a este emblemática iglesia, en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los peregrinos a vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para poder quitárselas con facilidad; vigilar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad; portar una tarjeta de seguridad con nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto, alergias y medicamentos.