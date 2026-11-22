El dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, fue exhibido en fotografías —celebrando su cumpleaños— al lado de dos hombres, uno de los cuales fue detenido en 2025 señalado del presunto delito de homicidio culposo cometido cuando la caravana del líder partidista atropelló y mató a un joven en el sur de la entidad.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa al dirigente morenista y a sus dos acompañantes en paños menores; las fotografías aparecieron junto con un mensaje emitido por uno de ellos para celebrar el cumpleaños de Ramírez Zepeta y agradecerle sus “enseñanzas”.

Además, a uno de los acompañantes se identificó como Carlos Alberto “N”., chofer de una camioneta del convoy del líder morenista que en mayo del 2025 atropelló a un joven ciclista del municipio de Uxpanapa.

La comitiva había acudido a la campaña de la entonces candidata de Morena a la alcaldía de Uxpanapa, Elsa Cobos, y, de acuerdo con testigos, las unidades del convoy viajaban a altas velocidades cuando atropellaron y mataron al joven identificado como José Luis Chipagua Bernabé.