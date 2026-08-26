Festejos taurinos encienden las alarmas

La circulación masiva de material audiovisual sobre los recientes festejos taurinos en Tlaxcala (donde se registraron cornadas graves y consecuencias fatales durante la liberación de astados en calles públicas) reabrió el debate legislativo en México.

Diversos colectivos de protección civil y defensa animal expresaron su preocupación por el riesgo y la violencia implícita en estos espectáculos, demandando que las autoridades locales sigan el ejemplo de otras entidades que declararon el fin de las corridas de toros.

Actualmente, las corridas de toros tradicionales se encuentran totalmente prohibidas en seis estados de la república, a los que se suma la restricción de la violencia aprobada en la Ciudad de México. El avance de iniciativas contra el maltrato animal gana fuerza en las agendas de los congresos locales, poniendo en la mira a las regiones donde esta actividad se mantiene como tradición arraigada.

El avance legal para erradicar las corridas de toros en México registra pasos significativos a lo largo de la última década. El marco legal de bienestar animal avanza progresivamente en distintas regiones.