Festival del cempasúchil reúne a productores locales

En Ciudad de México, el Festival del Cempasúchil es un evento que cada año reúne a productores locales, visitantes y familias que acuden a conseguir todo para sus ofrendas y altares.

La flor de cempasúchil es considerada un símbolo de vida, memoria y conexión con los seres que han partido de este mundo.

El festival comenzó hace varios días y llegará a su fin el 2 de noviembre, así que todavía estás a tiempo de ir a visitarlo.

Su horario es de 10:00 a 20:00 horas. Los puestos están instalados sobre Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el Festival del Cempasúchil 2025 podrás adquirir varias especies de plantas de cempasúchil y productos de temporada. Así que ve armando tu lista de compras para surtirte.

En los puestos tienen a la venta flores frescas, veladoras, macetas, adornos y artículos decorativos para tu casa y tu ofrenda de Día de Muertos.

Estas plantas de cempasúchil provienen del suelo de conservación de la Ciudad de México, principalmente de Xochimilco. Este año, los productores de la alcaldía alcanzaron una cifra récord de más de seis millones de plantas cultivadas.

El evento busca mantener viva la tradición de su cultivo, promover el consumo local y apoyar a las comunidades que se preocupan por darle vida a la flor de muerto. El acceso al Festival del Cempasúchil 2025 es gratis.

Además, es una actividad que forma parte de la agenda de la temporada Día de Muertos en la CDMX.

La presencia del cempasúchil en las calles, mercados y ofrendas nos recuerda el vínculo entre la tradición ancestral y nuestra vida actual.