Festival Rosario Castellanos promueve esencia literaria

A 26 años de su primera edición, el Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos se prepara para regresar a Comitán de Domínguez con una apuesta que va más allá de los espectáculos musicales: recuperar el pensamiento, la literatura y el legado de la escritora que le da nombre.

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), explicó que la vigésima sexta edición, programada del 19 al 22 de noviembre, buscará fortalecer el encuentro entre la creación contemporánea, el talento chiapaneco y la obra de una de las figuras fundamentales de las letras mexicanas.

“Este festival tiene la peculiaridad de que volvemos a poner al centro del festival el nombre de Rosario Castellanos”, destacó la funcionaria.

La intención adquiere especial significado en Comitán, ciudad donde la escritora pasó su infancia y adolescencia y encontró buena parte del universo social que posteriormente trasladaría a novelas como Balún Canán y Oficio de tinieblas. Aunque nació en la Ciudad de México en 1925, su vínculo con Chiapas marcó profundamente una obra que abordó las desigualdades sociales, la condición de las mujeres y la realidad de los pueblos indígenas.

Un encuentro lleno de diversidad

El encuentro, que nació a principios del siglo, se consolidó como un espacio para difundir las distintas expresiones culturales y rendir homenaje a Rosario Castellanos. Desde sus primeras ediciones integró literatura, teatro, danza, música, artes plásticas y actividades académicas, una combinación que con el paso de los años lo convirtió en una de las principales celebraciones culturales de Comitán.

La evolución de su cartelera refleja esa diversidad. En 2024, durante su vigésima cuarta edición, el escenario principal reunió a artistas como Alejandro Filio, Los Terrícolas e Inspector, mientras que los espacios literarios albergaron presentaciones de libros y lecturas de autores chiapanecos.

Un año después, en 2025, el festival adquirió una dimensión especial al coincidir con el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos. Durante cinco días, la ciudad recibió a más de 300 participantes, entre ellos cerca de 30 escritores y un centenar de creadores comitecos, además de artistas procedentes de otros países.

Aquella edición incluyó conferencias, exposiciones, encuentros literarios y actividades comunitarias, además de la entrega del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos al escritor chiapaneco Gabriel Velázquez Toledo.

Con estos antecedentes, la edición de 2026 pretende dar continuidad a su vocación artística, pero reforzando la presencia de la autora en los contenidos académicos y escénicos.

Altuzar adelantó que participarán especialistas que han dedicado investigaciones a la narrativa, la poesía y el lenguaje literario de Castellanos. También se contemplan obras de teatro, espectáculos de títeres, talleres y una adaptación de Balún Canán realizada por un grupo chiapaneco.

La programación incluirá además una propuesta de danza 4x4, con la participación de un coreógrafo y bailarín español, y distintas manifestaciones de música, jazz y danza.

El talento chiapaneco, protagonista

Uno de los objetivos del encuentro es abrir espacios a las expresiones artísticas de la entidad y generar oportunidades para que los creadores locales compartan escenario con figuras de reconocimiento nacional e internacional.

“Hay muestras del talento chiapaneco, del talento local, el talento comiteco y estatal”, señaló Altuzar.

La funcionaria explicó que los espectáculos principales contarán con artistas locales y estatales encargados de abrir las presentaciones, como parte del reconocimiento a la diversidad cultural que caracteriza a Chiapas.

En el terreno musical, el 20 de noviembre se presentará Buena Vista All Stars, agrupación que llevará los ritmos cubanos al foro principal instalado en el centro de Comitán.

El 21 de noviembre será el turno de Sonido Gallo Negro, conocido por su propuesta de cumbia psicodélica y sonidos tropicales, mientras que el cierre del festival, el día 22, estará a cargo de Lila Downs.

“Lila Downs es una artista muy querida en el sureste y en Chiapas más”, expresó Altuzar, quien reveló que las conversaciones para concretar su participación comenzaron desde principios de año.

Un premio que mantiene vivo su legado

Entre las actividades centrales también destaca la entrega del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos, reconocimiento que contribuye a impulsar nuevas voces de la narrativa en español.

La convocatoria de 2026 contempla un estímulo económico de 100 mil pesos para una novela inédita, y está abierta a escritores de habla hispana residentes en México o en el extranjero.

De acuerdo con Altuzar, la ceremonia está prevista para el 22 de noviembre y contará con la presencia de Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora, así como del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, destacó, ha dado un enorme impulso a los festivales culturales en el estado.

La participación de Guerra Castellanos representa uno de los vínculos familiares que el festival ha mantenido con la autora, cuya obra continúa siendo objeto de nuevas lecturas e investigaciones académicas.

Cultura y turismo en el corazón de Comitán

Más allá de su programación, el festival también se ha consolidado como un atractivo turístico para Comitán, donde los recintos culturales, las plazas públicas y los espacios históricos se convierten en escenarios de encuentro entre visitantes y habitantes.

La titular del Coneculta recordó que, durante las ediciones anteriores, el evento ha atraído público procedente de diferentes regiones del país.

“Se cita muchísima gente, nos ha visitado gente de diferentes estados de la República y queremos que este año no sea la excepción”, afirmó.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, el Festival Rosario Castellanos se mantiene como un espacio de encuentro entre las raíces culturales de Chiapas y las expresiones artísticas contemporáneas, pero también enfrenta el desafío de preservar el significado literario que le dio origen.

Para Altuzar, la invitación es a descubrir no solamente la cartelera, sino también el patrimonio histórico, cultural y natural de la región.

“Hay muchas opciones para visitar en Chiapas que, además de toda la vida cultural, pues tiene una naturaleza exuberante y hermosa”, concluyó.