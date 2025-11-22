FGE detiene a 7 escoltas de Manzo

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, detuvo a siete escoltas que le brindaban seguridad personal al alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado a tiros el pasado 1º de noviembre, en un evento público.

El requerimiento de los guardias de Manzo es parte de las investigaciones relacionadas al homicidio del presidente municipal independiente.

La FGE detalló que fueron siete escoltas detenidos, además la institución señalaron que “no van a dejar ningún cabo suelto”.

El pasado 11 de noviembre, la viuda de Manzo y alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, dijo que si bien desconfiaba de todo y de todas las personas, ese grupo de escoltas permanecía a cargo de la seguridad de su familia.