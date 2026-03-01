FGE entrega el cuerpo de Nemesio

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregó a sus familiares el cuerpo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras concluir los procedimientos legales.

Informó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar los lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La FGR informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén “N” a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, informó.

A casi una semana de que fuera abatido por el Ejército y la Guardia Nacional, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, la FGR entregó a sus familiares el cuerpo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Procedimiento

La entrega se realizó ayer sábado de realizar los procedimientos protocolarios necesarios, informó la institución.

Precisó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el líder del CJNG, quien de acuerdo con la versión oficial murió en el trayecto a la Ciudad de México, luego de ser herido en el operativo militar para capturarlo.

El cuerpo del michoacano se encontraba en el Centro Federal Forense de la FGR, en la Ciudad de México, de donde salió este mediodía en dos carrosas forenses.