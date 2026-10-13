FGE investiga ataque armado contra trabajadores

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan el ataque armado contra dos elementos de seguridad física que se encontraban en uno de los accesos de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, ubicada en el sur de Veracruz.

La gobernadora del estado, Rocío Nahle García, informó que los dos organismos llevan a cabo las investigaciones del atentado que dejó dos trabajadores muertos y reveló que existen ya varias líneas de investigación, una de ellas de carácter “personal”.

Hechos

La noche del sábado pasado en el acceso norte de dicha planta ubicada en el sur del Estado, donde -según testigos y la reconstrucción del caso- dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio y uno de ellos descendió para disparar de manera directa contra los elementos de seguridad física de Pemex.

Una de las víctimas, identificada como Eduardo “N”, de 30 años de edad, murió a consecuencia de los disparos de arma de fuego, y su compañero, de nombre Óscar “N”, resultó herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital de la localidad. Por la noche del domingo, se reportó su fallecimiento.

Habitantes del municipio de Minatitlán y, sobre todo, trabajadores de la refinería mostraron su asombro por el ataque que ocurrió en una de las puertas de acceso, pues no hay antecedente inmediato de un hecho similar. A pesar de ello, las operaciones de la refinería, la primera instalada en Latinoamérica no se detuvieron.