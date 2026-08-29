FGJET coordina con la FGR peritajes sobre caso Dafne

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría colaborar en nuevos peritajes, dentro de la investigación complementaria del caso del feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

En entrevista, se le preguntó sobre la solicitud que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que en su última gira de trabajo por Tamaulipas dialogó con los padres de Danna Yanina “N”, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Altamira.

Durante la conferencia mañanera del pasado 17 de agosto, la presidenta informó que le solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, revisar el caso de la detención de Danna Yanina “N”.

Al respecto, el fiscal estatal calificó como “un exceso” los reclamos en la zona sur, “ustedes dieron cuenta de ello, en la visita de la titular del Ejecutivo del país; las personas estaban muy molestas, gritaban consignas en contra de la presidenta y la propia presidenta los atendió, los escuchó, y como ustedes lo saben, recomendó o sugirió a la Fiscalía General de la República, tener comunicación con nosotros para analizar el caso. Cosa que así ha ocurrido”.

“enemos comunicación, en este caso, comunicación con la FGR, desde el inicio de la investigación”, respondió.