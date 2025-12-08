FGR actualiza investigación por terrorismo

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Michoacán, actualizó la carpeta de investigación tras la explosión por un coche bomba en Michoacán: la carpeta fue iniciada, ahora, por delincuencia organizada, y no por terrorismo.

El sábado un vehículo con su conductor estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria en Coahuayana, que dejó un saldo de cinco muertos y 12 lesionados.

En un comunicado, la FGR informó que en el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales.

Coordinación de dependencias

Ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

La dependencia detalló que la investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Esto en coordinación con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).