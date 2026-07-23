FGR analiza solicitar extradición de El Mayo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría analizar si solicita la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el capo manifestó su deseo de cumplir su sentencia en México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Toluca, García Harfuch expresó que “tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición”.

Adicionalmente, explicó que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre Ismael “El Mayo” Zambada, “se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF, pero de él directamente a su nombre no”.

“A nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”, dijo.

Continúan acciones para detener a Archivaldo Guzmán

Así también, García Harfuch, informó que continúan las operaciones para lograr la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, así como para debilitar a otras facciones del Cártel de Sinaloa.

Explicó que se han presentado avances por parte del Gabinete de Seguridad como resultado de las constantes operaciones.

En ese sentido, detalló que en la más reciente llevada a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se logró neutralizar a un objetivo prioritario apodado “El Texas”, quien era de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa y una persona clave para Salazar Guzmán y Los Chapitos.

“Pero no sólo ha sido ese. Todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no sólo a esta organización sino también a la otra facción del Cártel de Sinaloa”, dijo.