Una bodega en la que se almacenaban más de 40 toneladas de ropa que habría ingresado ilegalmente a México fue asegurada por la FGR en la capital de Nuevo León.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Moderna, donde agentes federales también encontraron cinco cartuchos para arma de fuego.

Este viernes, la dependencia informó que como parte de una investigación por posibles delitos relacionados con la propiedad industrial, se obtuvo de un juez de Distrito una orden de cateo para inspeccionar el establecimiento.

Durante las diligencias, a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fueron localizadas más de mil 38 pacas de prendas de vestir, cuyo peso ascendió a 40 toneladas y 710 kilogramos.

La autoridad federal no detalló las características de la ropa, las marcas comerciales que ostentaba ni su país de origen.