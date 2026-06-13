FGR atrae investigación de periodista veracruzana

La Fiscalía General de la República (FGR), atrajo la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad que cometieron hombres armados en contra de la reportera del sur de Veracruz, Roxana Ramírez, la cual sigue sin ser localizada desde principios del mes.

La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó que la FGR ejerció su facultad de atracción, por lo que este viernes mismo fue entregada la carpeta de investigación en las oficinas centrales de dicho organismo en la Ciudad de México.

Indicó que las indagatorias para tratar de ubicar a Roxana ahora estarán en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Jiménez Aguirre recordó que contaban con dos líneas de investigación sobre la privación ilegal de la libertad, pues –dijo– llevaron a cabo todas las diligencias correspondientes, desde entrevistas, dictámenes y la búsqueda de la comunicadora.

A principios de junio, Roxana Ramírez fue privada de la libertad, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque quedó videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaron.