FGR debe ponerle fin al robo y extorsión

A unos días de la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que el país requiere instituciones sólidas y que tengan coordinación a fin de avanzar en el combate de los delitos que flagelan al país.

Consideró que “es esencial contar con una Fiscalía que avance con determinación en el combate a los delitos que afectan la actividad económica: el robo al transporte de carga, la extorsión, el contrabando y otras prácticas que dañan a millones de familias y empresas”.

Tras “reconocer” y “valorar” la trayectoria pública y profesional de la ahora encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy, el organismo afirmó que “desde la industria consideramos fundamental que la conducción de la FGR cuente con estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa”.

Dijo que “un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad contribuirá a garantizar certeza y confianza para la ciudadanía y el sector productivo”.

Explicó que la continuidad institucional es un elemento clave para atender estos desafíos que afectan a México.

Añadió que tienen total “disposición a colaborar y aportar en todo aquello que contribuya a fortalecer la labor de la Fiscalía”.

Tras una salida llena de interrogantes de Alejandro Gertz Manero de la FGR, la Concamin dijo que tienen confianza en que el proceso para definir a la o el titular avance con responsabilidad y visión de Estado, garantizará que la institución cuente con el liderazgo necesario para cumplir su función constitucional.