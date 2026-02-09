FGR en reunión con titulares de Consejerías

La Fiscalía General de la República (FGR) participó en la Reunión de Trabajo con las y los titulares de las Consejerías Jurídicas de las Entidades Federativas, efectuada en Palacio Nacional con el objetivo de fortalecer la comunicación, cooperación y coordinación interinstitucional

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), David Boone de la Garza, manifestó el interés de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, en impulsar la armonización legislativa a nivel estatal.

Esto con el fin de robustecer las bases jurídicas que garanticen la viabilidad del proyecto de transformación nacional establecido en la Constitución.

El funcionario agregó que para la FGR resulta fundamental acompañar y apoyar este esfuerzo.

Sostuvo que las Consejerías Jurídicas tienen un papel clave para incidir en el fortalecimiento y alineación de los objetivos y estrategias de las fiscalías y procuradurías estatales.

El titular de la Fecor resaltó que aproximadamente el 90 % de los delitos en el país corresponden al fuero común, por lo que la coordinación depende de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno federal y las entidades federativas.

Boone de la Garza indicó que el éxito de la estrategia nacional en materia de seguridad requiere compromiso, trabajo constante, comunicación permanente, transparencia, honestidad y la convicción de transformar al país.

En su intervención la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, destacó la importancia de consolidar un trabajo coordinado que permita obtener mejores resultados tanto a nivel federal como estatal, fortaleciendo las acciones territoriales y las estrategias impulsadas desde el

En esta reunión, asistió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz.