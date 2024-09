Por presunta defraudación a clientes mexicanos y posibles hechos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa pública CH Offshore LTD de Singapur.

En noviembre de 2023, la empresa Mexiship Ocean CCC presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en la que acusó a CH Offshore LTD y sus directivos Benety Chang, director general (CEO); Jeanette Chang, directora y miembro del Consejo de Administración; Kenny Lim, director de CHO Ship Management PTE LTD, filial de CH Offshore LTD, y Halina Urbina, country manager México, de presuntas malas prácticas con sus clientes, así como de entregar embarcaciones navieras sin funcionar debidamente y sin los documentos mínimos necesarios para operar en México.

La denuncia fue presentada ante la oficina del fiscal General de la República para investigar los hechos denunciados.