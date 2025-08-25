FGR no presentó pruebas, solo especulaciones

Tras la vinculación a proceso del boxeador Julio César Chávez Jr., el abogado defensor y especialista en amparo y extradición internacional, Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía General de la República (FGR), a la que acusó de presentar acusaciones sin sustento probatorio.

“El Ministerio Público no mostró pruebas, solo anécdotas, especulaciones y leyendas urbanas”, afirmó el litigante, tras concluir audiencia inicial celebrada este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, donde el juez Enrique Hernández Miranda determinó la vinculación a proceso, pero también ordenó la liberación inmediata del imputado, quien enfrentará el juicio en libertad condicional, con restricciones específicas.

“No hay pruebas, solo referencias”, expresó Benítez del Castillo; durante su intervención ante los medios, explicó que la FGR sostiene su imputación por presunta participación en delincuencia organizada, basándose en datos de investigación que no cumplen con los elementos exigidos por la ley.

Añadió que las intervenciones telefónicas incluidas en la carpeta de investigación no identifican de forma clara a los interlocutores, y las conversaciones se refieren a hechos no ubicados en tiempo ni espacio.

Medidas cautelares

Tras emitir su resolución sobre la causa penal 15/2023, el juez Hernández Miranda otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con audiencia fijada para el 24 de noviembre de 2025.

En tanto, Chávez Jr. deberá permanecer en territorio mexicano, cumplir con todas las audiencias, ya sea personal o a través videoconferencia, y abstenerse de acercarse o comunicarse con los agentes federales que participaron en la investigación.