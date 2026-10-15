FGR reporta 92 % de procesamiento pericial

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, presenta un avance de 92 %.

La FGR indicó que hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento, entre ellas José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra”, quien era el encargado de reclutamiento para el CJNG y tenía a su cargo el Rancho Izaguirre.

Según indicó, las indagatorias, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de posibles víctimas.

Además, aseguró que es falsa la información presentada en la televisión italiana, en donde un supuesto sicario del CJNG afirmó haber realizado incineraciones masivas en el rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.