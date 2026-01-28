FGR reporta exceso de velocidad en accidente del Tren

La fiscal general Ernestina Godoy informó que el Tren Interoceánico, que se descarriló el 28 diciembre del 2024, iba a exceso de velocidad.

La titular de la Fiscalía General de la República refirió que los expertos revisaron la “caja negra” para determinar cuál fue la causa del siniestro.

De acuerdo con Godoy, la velocidad autorizada con la que debía circular el Tren Interoceánico de carga era de 45 km/h, mientras que con pasajeros era de 50 km/h, sin embargo, el peritaje realizado determinó que la locomotora iba a 65 km/h.

Por lo que la FGR determinó ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Piden dictamen independiente

Por lo anterior, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó que se realice un dictamen independiente del Gobierno Federal, para conocer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

Además, solicitó que se lleve a cabo la misma inspección en otros proyectos ferroviarios del gobierno, para evitar otros accidentes similares.

El legislador priista también insistió en que la Cámara Baja debe citar a comparecer al secretario de Marina y otros funcionarios que intervinieron en la construcción del Tren Interoceánico para que expliquen la causa del accidente.

“También queremos que los funcionarios de ese tren, más de todos los proyectos ferroviarios, más los altos funcionarios de la Marina acudan a las cámaras para que puedan decirnos qué sucedió. Morena es opaco, protege, pero eso no es lo peor, sino que pueden seguir sucediendo este tipo de incidentes”, dijo.

El pasado 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está de acuerdo con que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por el descarrilamiento de Tren Interoceánico, como solicitaron legisladores del PAN.